Годовалого сына Тиграна Салибекова прооперировали: на ребенка упал раскаленный утюг

На "Доме-2" пострадал сын Тиграна и Виктории Салибековых. Мальчик случайно уронил раскаленный утюг и получил сильный ожог. Ребенка на скорой увезли со съемочной площадки. Медики сначала поставили диагноз — ожог второй степени, но позже изменили его на более серьезный.

Как признался Тигран, они с Викой хотели бы скрыть инцидент, но понимают, что живя под камерами, это невозможно. По словам Салибекова, ничего вопиющего не случилось. Малыш пострадал из-за своей любознательности. Так, по версии отца, Виктория после глажки убрала утюг в гардероб и закрыла дверь. Но мальчик смог пробраться в комнату, дотронулся до утюга и тот упал ребенку на руку.

В настоящее время малыша прооперировали. Ему сделали пересадку кожи.

"Вторая операция скорее всего больше не потребуется, сделали аутопластику, но будет видно в пятницу после снятия повязки. Могла бы нарушиться двигательная функция при самостоятельном заживлении (от 2-3 месяцев), потом рубцы были бы очень толстые и не восстановилась бы нормальная подвижность, так как возле хрящиков все, поэтому нам предложили два варианта, я выбрала вариант безопаснее — аутопластика (пересадка собственной кожной ткани)", — пояснила Виктория.

Мама малыша винит себя в произошедшем. Салибекова призналась, что постарается сделать все, что б ручка ее сына как можно быстрее зажила.

"Я уже вчера ночью все пересмотрела по поводу лазера в Москве, главное делать на свежий шрам, если будет, а он скорее всего будет. Это моя вина в первую очередь и я сделаю все, чтобы мой мальчик, когда подрастет, даже не вспомнил и не спросил откуда этот шрамик у него", — отметила участница телешоу.

Напомним, мальчику 21 мая исполнится годик. Сына Виктория Салибекова рожала практически в прямом эфире. В шоу "Дом-2" появление на свет ребенка показали во всех подробностях. С тех пор семья живет под прицелом телекамер, лишь иногда выезжая со съемочной площадки в отпуск.