Путин объяснил, каким западным компаниям стоит разрешить вернуться в Россию

Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" заявил, что Россия должна пускать обратно на свой рынок только те западные компании, чье возвращение ей выгодно.

"Невыгодно - нужно найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин девятьсот девяносто девять точно будут соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. <...> А по одной будем спорить в судах", - сказал глава государства.

Путин добавил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами и качество их продукции зачастую лучше.

При этом президент подчеркнул, что экономика России демонстрирует устойчивость, развивается.