Путин призвал не пугаться угрозы новых санкций

Пугаться новых санкций нельзя, но надо быть готовыми ко всему. Такое заявление сделал во вторник, 13 мая, президент России Владимир Путин.

Глава государства по видеосвязи проводит встречу с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", представляющей интересы частных несырьевых компаний. Он подчеркнул, что необходимо "быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей".

Путин также отметил, что "понимать, что может происходить, обязательно нужно". Однако, в то же время, "пугаться нельзя", ведь "кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет" (цитаты по ТАСС).

Председатель "Деловой России" Алексей Репик, в свою очередь, заверил, что наша страна справится с новыми санкциями, которыми грозит Запад. Российский лидер же подтвердил, что наша экономика демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться "в огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда".

Ранее спикер правительства ФРГ Штефан Корнелиус угрожал, что в Евросоюзе незамедлительно приступят к работе над введением новых антироссийских санкций, если Кремль не объявит перемирие с Украиной до конца понедельника, 12 мая. Чиновник заявлял, что "часы тикают".

Однако Кремль порекомендовал Западу воздержаться от ультиматумов, напомнив, что с Россией так разговаривать нельзя. Владимир Путин четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Украиной — угрожать и давить на нас бессмысленно.