МИД России назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле

Темой возможной встречи по Украине, которую планируется устроить в Стамбуле, может стать обеспечение устойчивого урегулирования конфликта. Об этом во вторник, 13 мая, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к серьезному разговору, однако недоговороспособность киевского режима является одним из препятствий в переговорном процессе.

Рябков призвал обеспечить признание реалий "на земле" в контексте конфликта на Украине, включая вхождение новых территорий в состав России. Говоря о путях урегулирования кризиса, замминистра подчеркнул, что необходимы способы, гарантирующие надежность и устойчивость мира, сообщает РИА Новости.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отмечал, что неформальные консультации с Москвой и Киевом уже идут — удалось сузить круг вопросов, которые предстоит обсудить. В числе ключевых пунктов чиновник назвал территориальный вопрос.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что "Зеленский недоговороспособен, и мы прекрасно понимаем, что никаких предварительных условий — о чем сказал Кремль — быть не должно". Россия готова к переговорам, но без каких-то навязанных нам сценариев, подчеркнул эксперт.