Трагедией обернулись нелегальные автогонки в Иркутской области

Трасса "Ангарск-Тальяны". Участников очередного заезда радостно приветствуют сотни зрителей. Два спортивных автомобиля резво уходят со старта. Через несколько десятков метров одну из иномарок заносит. Машина на полном ходу влетает в людей. Как стало известно позже, иномарка сначала зацепила автомобиль, припаркованный на обочине, а уже потом сбила людей. Под машиной оказались три человека. Двое с многочисленными травмами были госпитализированы, а семнадцатилетняя девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Подобные нелегальные заезды в Ангарске на протяжении десяти лет проводил местный гоночный клуб. Вероятно, зрителей и участников приглашали через закрытые группы в социальных сетях. Никакой официальной договоренности с властями Ангарска у организаторов не было, а потому соревнования проходили ночью на окраине. С обеспечением безопасности тоже большие проблемы - не было ни защитных ограждений, ни медиков. И этот раз не стал исключением. Правда, по словам участников мероприятия, соревнования могли вообще не состояться. Перед началом гонок на место приехали сотрудники ДПС.

Как стало понятно, что произошла трагедия, организаторы гонок скрылись.

"Пока мы бежали помогать пострадавшим, организаторы, когда увидели, что девочка - труп, просто испарились. Я даже не поняла, как они так быстро уехали, потому что мы там были до конца", - рассказывает девушка-очевидец.

После того как в социальных сетях появились первые кадры с места трагедии, группы, посвященные гоночному клубу, были закрыты. Следователи сначала задержали одну из организаторов нелегальных гонок, а 13 мая в Следственный комитет доставили еще одну подозреваемую.

"В настоящее время предполагаемые организаторы допрошены и задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего", - сообщил Сергей Губанов, руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Иркутской области.

Арестован и водитель гоночного авто. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.