Плакал навзрыд и мог умереть: вот почему на самом деле Владимир Кузьмин не пришел на похороны брата

Брат Владимира Кузьмина Александр скончался 24 марта в Сочи. 63-летнему музыканту стало плохо на улице, когда он стоял на автобусной остановке. Его госпитализировали, но спасти Кузьмина врачи не смогли.

Вдова артиста Наталья сообщила, что смерть Александра была ужасной, но причину или какие-либо подробности оглашать не стала. Похоронили Кузьмина лишь в мае на Лайковском кладбище в Одинцове, хотя гражданская панихида прошла в конце марта.

Многие упрекали исполнителя хита "Сказка в моей жизни" в том, что он не пришел проститься с братом. Но за певца вступилась дочь покойного Сюзанна.

"Почему Владимир Кузьмин не был на похоронах папы? Потому что знал, что будет много репортеров, которых организовала Наталья. Есть личное — а есть… Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд", — заявила Сюзанна в студии шоу "Пусть говорят".

Актриса Вера Сотникова также считает, что артист был убит горем из-за смерти брата. Он не мог смотреть на родного человека, лежащего в гробу. "Если бы он приехал, он бы сам умер", — отметила Сотникова.