Соединенные Штаты надеются, что российский лидер Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул по разрешению конфликта на Украине. Такое заявление сделал во вторник, 13 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог.

Как отметил американский чиновник, если в Стамбул на переговоры с представителями киевского режима приедет Владимир Путин, тогда туда явится и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Говоря о содержательной части возможных стамбульских переговоров, Келлог заявил, что в Вашингтоне хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже после переходить к территориальным вопросам, сообщает РИА Новости.

Сам Дональд Трамп, как пишет The Telegraph, предрек возможной встрече Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского "хороший результат". Однако, говоря о своем потенциальном участии в этом мероприятии, подчеркнул, что у него очень плотный график.

Ранее замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что Москва готова к серьезному разговору, однако недоговороспособность киевского режима является одним из существенных препятствий в переговорном процессе.

Президент России Владимир Путин напомнил, что именно Киев стал виновником прекращения диалога по мирному урегулированию конфликта. Согласованный и парафированный Украиной проект соглашения в 2022 году "по настоянию Запада был просто выброшен в корзину".