Мерц раскрыл содержание нового пакета санкций ЕС против России

Новые антироссийские санкции Евросоюза затронут сферу энергоснабжения. Об этом заявил во вторник, 13 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам германского политика, интеграционное объединение уже готовит следующий пакет рестрикций, причем решение по нему планируется принять до конца июня.

Предполагается, что, в числе прочего, рестрикции будут введены против так называемого "теневого флота" России. Кроме того, новые меры Евросоюза расширят доступ западных стран к российским финансовым активам, размещенным за рубежом.

Мерц заверил в решимости повлиять на всех членов ЕС и "убедить страны, которые все еще колеблются, в том, что этот путь правильный", чтобы они поддержали санкции против России, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в контексте угроз новыми санкциями отметил, что "понимать, что может происходить, обязательно нужно". Однако, в то же время, "пугаться нельзя", ведь "кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет".

Между тем президенту Словакии передали петицию с предложением референдума об отмене санкций против России. Авторы предлагают провести общенациональный референдум с вопросом о том, согласны ли респонденты упразднить антироссийские ограничительные меры, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям.