Агата Муцениеце перестала скрывать живот после слухов о беременности

Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к свадьбе. Музыкант сделал актрисе предложение во время отдыха в Крыму. Ходили слухи, что под венец звезда "Закрытой школы" собралась из-за беременности.

Муцениеце на эти домыслы внимания не обращала, а светские сплетники находили все новые подтверждения, что Агата станет мамой в третий раз. Мол, из-за своего положения она отказалась от выступлений в театре-кабаре. У актрисы даже рассмотрели округлившийся животик, который она якобы скрывала под объемной одеждой.

В итоге звезда кино решила прокомментировать слухи. Агата выставила на своей странице в соцсети фотографию в спортивном топе, оголив плоский живот. Так Агата продемонстрировала, что у нее нет и намека на беременность.

"Нет повода не идти в зал", — пошутила Муцениеце, развеяв миф о скором прибавлении в семье.

Напомним, что актриса несколько лет назад пережила тяжелый развод с коллегой по сериалу "Закрытая школа" Павлом Прилучным. В браке Муцениеце родила двоих детей сына Тимофея и дочку Мию.