Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Во вторник сразу в двух чтениях - во втором и окончательном третьем - российские парламентарии приняли закон о внесудебном банкротстве участников специальной военной операции.

Процедура будет бесплатно оформляться через МФЦ. Чтобы ее провести, необходимо подтвердить свое участие в СВО по форме, утвержденной правительством. Размер долга не может превышать миллион рублей. Также у человека должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание. И в наличии должен быть исполнительный документ, который выдан не позднее чем за год до подачи заявления о внесудебном банкротстве. По мнению председателя Госдумы, принятые нормы значительно упростят проведение процедуры.

"Это 129-й законопроект, который мы принимаем, причем большое количество законов были инициированы именно Государственной думой в части поддержки участников специальной военной операции. Мы сформировали правовое поле. Это очень важно. А сегодняшнее решение - для того, чтобы облегчить вопросы, связанные с оформлением необходимых документов", - объяснил Вячеслав Володин.