Путин обвинил западных сельхозпроизводителей в жульничестве

Западные производители сельскохозяйственной продукции "все жульничают на самом деле". Об этом рассказал во вторник, 13 мая, российский лидер Владимир Путин, общаясь в формате видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Как указал президент России "все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, что то нельзя субсидировать, это". Но на самом деле "скрытые субсидии в огромных количествах идут".

В итоге, невзирая на требования ВТО, для западных аграрных компаний появляются огромные преференции, в том числе и на российском рынке, что нечестно, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин рассказал, как сельскохозяйственные производители упрашивали российские власти: "Только никого не пускайте на наш рынок! Мы сами все сделаем. Кроме бананов, конечно". В итоге, по словам президента, у нас в стране "и бананы начали выращивать — дороговато, правда".

При этом Евросоюз столкнулся с крахом собственной экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в сельском хозяйстве, вводя санкции против России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что об этом красноречиво свидетельствует разрешение добавлять в продукты в Европе перетертых личинок мучного червя.