Школы отклонили 81% заявок на тестирование детей мигрантов по русскому языку

С начала проведения в России тестирования на знание детьми мигрантов русского языка было подано 1 762 заявления от желающих пройти проверку. Об этом рассказали во вторник, 13 мая, в пресс-службе Рсообрнадзора.

Как сообщили в ведомстве, 81% заявителей получили отказ в принятии документов. В числе основных причин называют предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, выявление недостоверных сведений в поданных документах.

К прохождению тестирования допустили 335 человек, из которых 44 человека уже прошли проверку. 27 из них (61%) справились с заданиями, остальные нет, сообщает ТАСС.

Обязательную проверку детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в российские школы ввели на фоне волны общественного негодования. Родители многих школьников жаловались, что учителя вынуждены тратить время, отведенное на уроки, не на учебный процесс, а на попытки коммуникации с такими детьми, которые не владеют русским языком. Теперь, чтобы попасть в российскую школу, ребенок из семьи приезжих иностранцев, должен подтвердить знание государственного языка хотя бы на "тройку".

При этом количество попыток пройти такое тестирование хотят ограничить. В случае плохого результата иностранного гражданина лишат права на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в России.