"Верх безмозглого цинизма": Алена Водонаева разнесла Зепюр Брутян после публикации милого видео

Павел Прилучный и Зепюр Брутян счастливы в браке. Актеры воспитывают двоих сыновей — Микаэля и Тимофея, причем старший мальчик рожден в первом браке звезды "Мажора", но его жена любит пасынка как родного.

Тимофей более шести месяцев не видится с мамой Агатой Муцениеце. 12-летний подросток сам решил, что будет жить с отцом и его молодой супругой. Зепюр этому очень рада, у нее хорошие отношения с Тимофеем, что актриса и демонстрирует на своей странице в соцсети. Так, во время отдыха в Таиланде Брутян сняла милое видео. На кадрах Зепюр идет за руку с пасынком, демонстрируя идиллию в отношениях.

Однако ролик из путешествия вызвал негодование не только у поклонников Муцениеце, возмутилась и светская львица Алена Водонаева. Телеведущая заявила, что актриса ведет себя цинично. Алена считает недопустимым публикацию подобных видео в разгар разбирательств между Прилучным и его бывшей женой.

"Когда идут адовые суды, а мальчик не общается с родной матерью, публиковать такое — верх безмозглого цинизма и отсутствие милосердия", — написала бывшая участница "Дома-2" в своем Telegram-канале.

Водонаева отметила, что создает впечатление, будто Зепюр пытается затмить Агату. "Это так по-тупому, неуместно, некрасиво и колхозно со стороны новой жены лезть в отношения мужа, его бывшей жены и их детей", — заявила Алена.