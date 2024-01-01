Вашингтон действует прагматично и не забывает о себе. На это указал во вторник, 13 мая, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, Россия до сих пор поставляет ядерное топливо в Соединенные Штаты — "и ничего, с удовольствием (его закупают)". Владимир Путин объяснил это тем, что Вашингтону такие закупки выгодны, резюмировав: "И правильно, и молодцы" (цитаты по РИА Новости).

В ноябре 2024 года правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Такое решение приняли в ответ на введенные Вашингтоном ограничения, включая запрет на импорт российской урановой продукции с 2028 года.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российская атомная энергетика "чрезвычайно конкурентоспособна", а санкции Соединенных Штатов в этой сфере совершенно не критичны для нашего государства и экономики.