Путин обсудил с бизнесом возвращение западных компаний, налоги и инфляцию

Дискуссии в рамках ежегодных форумов "Деловой России" - это всегда предметный диалог бизнеса и власти. Своего рода обратная связь, позволяющая донастроить экономику страны, которая, по словам президента, даже в нынешних условиях демонстрирует уверенный рост.

Владимир Путин: Благодаря огромным усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость. Развивается, несмотря на все сложности и внешнее давление. Это действительно результат совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов.

Вклад последних в успехи армии на фронте президент отметил особо.

Путин: Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией людей, как собак вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят. Это ребята из ваших трудовых коллективов в том числе.

Впрочем, сегодняшний разговор был все же про развитие бизнеса. Он занял ниши нашего рынка, в которых ранее работали иностранные фирмы. При этом заграничный бизнес уже прощупывает почву, чтобы снова вернуться в Россию. Однако сделать это будет нелегко. Во всяком случае для тех, кто уходил по-хамски.

Путин: Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил там. Оскорблял нас. Ну и пускай сидит там. Но на что хочу обратить внимание. Алексей сказал, кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились. Э, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются. Они извинятся. Скажут, ой, извините. Завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно сделают. Подойдут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения.

В некоторые отрасли иностранцев вообще предлагают временно не пускать. При этом собственное производство необходимо продолжать развивать, осваивая новые направления. Потому как санкции - это надолго, несмотря на то, что страдают от них прежде всего инициаторы ограничений.

Путин: Они в ущерб себе же делают многие вещи. Но делают же, придурки. Извините, пожалуйста. Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду назло кондуктору. Что это такое? Поэтому мы, конечно, должны иметь это ввиду. Могут сделать то, о чем говорят публично. И мы, конечно, должны как минимум минимизировать негативные последствия для нас.

И российский бизнес над этим тоже работает, продолжая активно развиваться. Но чтобы сохранить темпы, необходим ряд мер. Фармкомпании, например, выступают за более гибкий подход финансирования своих исследований из бюджета. А предприятия общепита просят власти снизить НДС. Минфин - за снижение НДС для кафе и ресторанов. Однако многие из них, пытаясь уложиться в льготные критерии, продолжают хитрить.

Взять тех же якобы отечественных производителей, которые реализуют свою продукцию через маркетплейсы. Некоторые компании закупают ее за рубежом и выдают за свою. И за это получают налоговые льготы от государства.

Путин: И таможня фиксирует, и другие органы, в том числе фискальные, что эти инструменты используются для серого импорта, по сути дела. И пользуются льготами те, кто на самом деле ничего не производит, а только завозит. А соответствующих налогов не платит. Здесь ничего хорошего с точки зрения поддержки отечественного производителя нет.

Пожаловались предприниматели президенту и на то, что в стране крайне сложно развивать агротуризм, к которому граждане России проявляют все больше интереса. В этом плане президент предпринимателей поддержал, дав поручение разобраться в этом вопросе.