Мишустин обсудил с Канунниковым программы импортозамещения

Реализацию программы импортозамещения и повышение уровня локализации премьер Михаил Мишустин обсудил на встрече с Андреем Канунниковым - председателем стратегического комитета Управляющей компании Группы КЭАЗ, которая разрабатывает и производит электротехническую продукцию.

В составе группы - шесть центров в разных регионах. Флагман - Курский электро-аппаратный завод. Он выпускает электротехнические изделия, предназначенные, в том числе для надежной работы объектов критической инфраструктуры - энергетики и транспорта, а также стратегических предприятий. За последние три года линейка продукции выросла более чем в 5,5 раза. А уровень локализации на производстве достиг 96%. Таких показателей удалось достичь благодаря мерам господдержки.

Важный вопрос - подготовка кадров для отрасли.