Мишустин обсудил с Канунниковым программы импортозамещения

Реализацию программы импортозамещения и повышение уровня локализации премьер Михаил Мишустин обсудил на встрече с Андреем Канунниковым - председателем стратегического комитета Управляющей компании Группы КЭАЗ, которая разрабатывает и производит электротехническую продукцию.
В составе группы - шесть центров в разных регионах. Флагман - Курский электро-аппаратный завод. Он выпускает электротехнические изделия, предназначенные, в том числе для надежной работы объектов критической инфраструктуры - энергетики и транспорта, а также стратегических предприятий. За последние три года линейка продукции выросла более чем в 5,5 раза. А уровень локализации на производстве достиг 96%. Таких показателей удалось достичь благодаря мерам господдержки.
Важный вопрос - подготовка кадров для отрасли.
"Мы активно занимаемся развитием профессионалитета, кластеризацией их и взаимодействием с крупными предприятиями. Для того чтобы профессионалитет, в частности, готовил специалистов уже с прицелом на предприятия, каким является ваше. И инженерные классы, которые в школах сегодня образуются, это все подготовка к ориентации молодых людей для будущей профессии. Кроме этого, активно развиваются передовые инженерные школы, чтобы построить взаимодействие с предприятиями. И, конечно, вместе со специалистами, которые работают в высших учебных заведениях, важно заниматься научными изысканиями, наукой – с прицелом на ее внедрение, иначе никакого смысла нет", - сказал премьер.