Соединенные Штаты обсуждают план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому к западу от Днепра будут располагаться силы сдерживания, состоящие из европейских военных. Об этом рассказал во вторник, 13 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог.

Как отметил чиновник в интервью Fox Business, в контексте урегулирования ситуации на Украине Вашингтон рассматривает возможность размещения военнослужащих армий Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

По утверждению Келлога, "мы говорим о силах устойчивости", разместить которые западные союзники киевского режима предполагают "вне зоны контакта" с российской армией.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Вместе с тем и Соединенные Штаты не отказываются от имперских амбиций.

Однако британские журналисты утверждают, что Европа не сможет собрать хотя бы 25 тысяч военных для размещения на Украине под видом миротворческого контингента, поскольку в самих национальных армиях не хватает солдат и финансирования.