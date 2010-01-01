Авербух сообщил, что Лиза Арзамасова в 15 лет была уже женщиной

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет. Актриса родила фигуристу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

Познакомились Лиза и Илья в 2010 году, задолго до того, как между ними вспыхнули чувства. 15-летняя Арзамасова была участницей шоу "Лед и пламень".

В интервью Ксении Собчак Авербух рассказал о первой встрече с Арзамасовой. На тот момент ему было 37 лет. Фигурист не видел до этого актрису на экране, потому что просто не смотрел сериал "Папины дочки".

"Лиза пришла, абсолютно юная, трепетная. Она эту трепетность до сих пор в себе сохранила… Но она очень была настроена кататься и мы попробовали ее в паре с Максимом Стависким, и он начал выбирать деликатные темы", — признался Илья.

Тогда Собчак спросила у Авербуха, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком. "15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья, но тут же пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Спортсмен не пожалел, что спустя годы снова встретил Лизу и принялся за ней ухаживать. "Я абсолютно счастлив в браке… А кажется, что еще вчера на нас вешали все ярлыки мира. А каждый день — это абсолютное счастье", — признался Авербух.

Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала создать им крепкую семью.