Депутат Государственной думы Виталий Милонов критически высказался об умственных способностях двух украинок, которые демонстративно разорвали несколько книг с произведениями русских классиков.

Женщины рвали на камеру книги Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Пушкина, чтобы их "не распространяли по миру, чтобы оно не ширилось по нашей Украине, чтобы их не читали всякие г***ды".

Комментируя это, Милонов заявил в беседе с ТВЦ, что "адепты современного украинства по интеллектуальному уровню становятся ближе к приматам". Российский парламентарий предположил, что такие люди недостаточно умны и подобными выходками "признаются в том, что деградация их мозговой системы не позволяет им понять русскую культуру".

Абсурдность попыток "отменить" русскую культуру и сделать вид, что этого бесценного наследия не существует, признают даже в недружественных России странах. Президент Италии Серджо Маттарелла заявлял, что "культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом". Политик напомнил про необходимость обмениваться культурным опытом, несмотря на политические конфликты.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов рассказал, в чем состоит одно из немаловажных достоинств русской классической литературы. Политик предложил читать "Ревизора" и "Мертвые души" Гоголя, а также "Вишневый сад" Чехова, поскольку "вы там много найдете о финансах".