Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно атакуют врага на стратегически важных рубежах. В ДНР от неонацистов освобождено еще одно село - Миролюбовка. Это расширяет плацдарм для активного наступления на Красноармейском участке фронта.

Успешно продвигаются в глубину обороны противника и наши силы на Южно-Донецком направлении. Это кадры боев у села Богатырь. Малыми группами штурмовики стремительно заходят в укрепрайоны ВСУ и подрывают опорники неприятеля.

Надежное огневое прикрытие передовым отрядам обеспечивает артиллерия. Расчёты самоходных пушек "Гиацинт" сорвали ротацию украинских боевиков в районе села Вольное Поле. Точным ударом была уничтожена замаскированная в лесополосе бронетехника.

А в Сумской области опорники неонацистов накрыли "Градом". Отработали точно по заданным координатам. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение цели.