Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил во вторник, 13 мая, что готовится к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным, а не с каким-либо иным представителем российской власти.

Заверив в готовности к такой встрече, Зеленский заявил, что "пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали". При этом в Стамбуле он будет "не один".

Раскрывать личность своих спутников глава киевского режима не стал, поскольку "вопрос не в этом" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Владимир Зеленский уверял в готовности к прямым переговорам с российским лидерам, заявляя, что "мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности".

Что касается участия Соединенных Штатах в возможной встрече Путина и Зеленского, Дональд Трамп предрек этому мероприятию "хороший результат", однако подчеркнул, что у него самого очень плотный график.