Ставший отцом Прохор Шаляпин представил молодую подругу: "Губернаторская дочь"

Прохор Шаляпин покинул Россию из-за "аномальных майских морозов". Певец улетел погреться на Бали. Компанию ему составила загадочная шатенка.

Девушка скрывает лицо, но Шаляпин сообщил, что она из очень приличной семьи. "Я со свой молодой подругой. Она — губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она", — заявил Прохор на своей странице в соцсети.

Певец только прилетел, но уже успел отведать местные деликатесы и позагорать у бассейна. Артист отметил, что сбежать от московской непогоды пока не получилось, ведь на острове капает легкий и теплый дождь.

Напомним, ранее Шаляпин в программе "50 хейтеров" объявил, что стал отцом. Правда, со своим ребенком он не знаком. Певец был донором, его биологический материал находится в одной клинике.

"Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. После определенного возрастного рубежа это сложно. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею", - поделился Прохор.