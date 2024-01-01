Россиян предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце

Первая за полтора месяца сильная вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом вечером вторника, 13 мая, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Как уточнил ученый, непосредственно сейчас на западном краю Солнца происходит вспышка уровня X с предварительным баллом X1.2, сообщает РИА Новости.

Эксперт также отметил, что Солнце все еще "обладает энергией на взрывы высшей силы, несмотря на видимое снижение активности, регистрируемое с начала года".

Еще осенью 2024 года Богачёв предупреждал, что максимальная активность Солнца в текущем цикле наиболее вероятна весной-летом 2025 года. При этом конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь научными методами предсказать невозможно, отмечал ученый.

В экспертной среде нет единого ответа на вопрос о том, действительно ли магнитные бури вызывают ухудшение самочувствия у так называемых метеочувствительных людей. Тем не менее, многие врачи подчеркивают, что пациентам-хроникам стоит в такие периоды поберечься.

При этом ученые предупреждают, что магнитные бури уровня G2-G3, которые относятся к средним и сильным, оказывают заметное воздействие на наземные энергетические системы и космические аппараты, в том числе на спутниковую навигацию.