Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Богдан Адонин, доставляя боеприпасы нашим штурмовым подразделениям на передовую, попал под минометный обстрел и налет вражеских FPV-дронов. Умело маневрируя на сложном участке местности, Богдан смог вывести автомобиль из-под огня, не допустив его поражения, и своевременно привёз груз российским военнослужащим.

Ефрейтор Роман Фоменко спас жизни нашим бойцам, раненым в результате артиллерийского обстрела неонацистов. Находясь под плотным огнём, рискуя жизнью, Роман вынес на себе двух военнослужащих в укрытие, оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.