Трамп пообещал снять санкции с Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал отдать распоряжение об отмене санкций в отношении Сирии, чтобы "дать ей шанс на величие". Об этом американский политик рассказал во вторник, 13 мая.

По словам Трампа, он даст соответствующие указания после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также американский лидер анонсировал встречу госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Сирии.

В Организации Объединенных Наций поприветствовали решение Соединенных Штатов снять санкции с Сирии, сообщает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что знает, кто стоит за новой властью в Сирии. По его словам, Турция давно хотела свержения власти Башара Асада и добилась этого — люди, которые совершили переворот в Сирии, находятся под контролем Анкары.

При этом до вступления Трампа в должность президента США представители администрации его предшественника успели договориться с турецкими властями о будущем Сирии. Вашингтон и Анкара тогда уверяли, что совместно "нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада".