Цекало привез в Россию исхудавшую до костей молодую жену

Александр Цекало впервые за пять лет прилетел из США в Россию. Артист вместе с женой Дариной Эрвин появился на вручении премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Молодая супруга Цекало поразила собравшихся стройной фигурой в платье цвета пыльной розы с экстремальным декольте. Дарина дополнила образ туфлями на высокой платформе. А заметно похудевший Александр предстал перед московской публикой в черном пиджаке и широких брюках. Он трепетно придерживал жену то за локоток, то за поясницу.

Когда снимки пары появились в многочисленных тематических пабликах, народ ахнул. По мнению россиян, Эрвин выглядит нездоровой. "От нее остались кожа да кости"; "На жену смотреть страшно, это не нормальная худоба"; "Дарину нужно спасать, она явно не в порядке", — обсуждает народ.

Напомним, что в начале года ходили слухи о разводе Цекало и Эрвин. Но продюсер официально опроверг информацию о проблемах в браке. Совместный выход в свет еще одно подтверждение, что в отношениях с молодой женой у Цекало идиллия.