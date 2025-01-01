Минпромторг расширил программу льготного автокредитования на многодетных

В перечень лиц, которые вправе получить льготный кредит по программе "Семейный автомобиль", включены новые категории. Об этом во вторник, 13 мая, рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Как уточнили в ведомстве, с 13 мая приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% могут семьи, имеющие трех и более детей.

Кроме того, устанавливаются особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением. Скидка на такие транспортные средства для участников специальной военной операции, получивших ранения в зоне боевых действий, составит 40%, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперты Общественной палаты и Росстата заявляли, что в качестве стимула для рождения третьих и последующих детей можно использовать различные льготы для многодетных. Например предлагалось ввести льготные кредиты на покупку машины отечественного производства для всех многодетных.

Между тем в Банке России предупредили, что с 1 июля 2025 года российские кредитно-финансовые организации будут чаще отказывать в выдаче ипотечных и автомобильных кредитов гражданам, уже имеющим высокую долговую нагрузку. Ограничения будут касаться и случаев, когда деньги берут не для покупки машины, а на иные цели под залог уже имеющегося автомобиля.