Дипломат Попов: Правящая западноевропейская элита – крайне слабая

Готова ли Украина к реальным переговорам с Москвой? Кто в большей мере влияет сейчас на позицию киевского режима - американский президент, который настаивает на прекращении конфликта, или европейские деятели, которые желают его продолжения? И каких положительных решений можно ждать от стамбульской встречи?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"Нынешняя правящая западноевропейская элита – крайне слабая. Они привыкли ориентироваться на США, а США вдруг сделали резкий поворот в своей политике. Они не знают, что делать", - отметил он.

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