Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую делегацию. Это подтвердил во вторник, 13 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва официально огласит состав своей делегации на переговорах в Стамбуле, как только президент России Владимир Путин посчитает это необходимым.

В целом же "российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", в остальном "пока больше ничего мы комментировать не собираемся", заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео разговора опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что готовится к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным, а не с каким-либо иным представителем российской власти. Он также отметил, что приедет в Стамбул не один.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отмечал, что неформальные консультации с Москвой и Киевом уже идут — удалось сузить круг вопросов, которые предстоит обсудить. В числе ключевых пунктов чиновник назвал территориальный вопрос.