Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России. На это во вторник, 13 мая, указал глава государства Владимир Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.

Президент поблагодарил собеседников за большой вклад в укрепление единства нашего народа. Владимир Путин подчеркнул, что Большой и Мариинский театры – это два мощных символа России, гордость страны и воплощение великой русской культуры.

Многие компании и меценаты активно помогают Большому и Мариинскому театрам, формат попечительских советов весьма востребован, отметил глава государства. Затем он предложил обсудить подготовку к празднованию 250-летия Большого театра, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин уже признавался в особом отношении к Мариинскому театру. Президент, родившийся в Ленинграде, назвал это место одним из любимейших в Северной столице. По словам главы государства, он старается почаще бывать в Мариинке.

В сентябре 2023 года к 240-летию Мариинки Владимир Путин также встречался с членами попечительского совета театра. Он подчеркнул, что творческий коллектив театра является одним из лучших не только в России, но и во всем мире.