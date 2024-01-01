Хмельницкая с дочками тяжело переживает трагедию с Тиграном Кеосаяном

Тиграна Кеосаяна госпитализировали в конце 2024 года. У режиссера возникли проблемы с сердцем. В январе стало известно, что он впал в кому. Бывшая жена Кеосаяна Алена Хмельницкая впервые высказалась о состоянии артиста.

Актриса назвала произошедшее с ее бывшим мужем бедой. Она не стала скрывать, что положение тяжелое. Хмельницкая призналась, что вся семья сплотилась вокруг Тиграна. Алена и ее дочери от режиссера очень сильно передивают.

"Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески", — сообщила артистка в беседе с 7Дней.

Напомним, что Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были в браке больше 20 лет. Актриса родила мужу двух детей. Старшей дочери пары Саше сейчас 30 лет, а младшей Ксении — 14 лет. Развелись супруги без скандалов, режиссер поддерживал общение с бывшей женой и дочками.

Второй женой Кеосаяна стала журналистка Маргарита Симоньян, ей удалось подружиться с Хмельницкой. Маргарита растит от Тиграна дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.