Польша опровергла слова Келлога о намерении отправить войска на Украину

Польские военнослужащие не будут направлены на украинскую территорию. С таким заявлением выступил во вторник, 13 мая, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что изучается возможность размещения военнослужащих армий Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Эти четыре государства, как утверждали в Вашингтоне, сформируют "силы устойчивости".

Однако Косиняк-Камыш опроверг слова Келлога и предположил, что речь могла идти об участии Польши в логистической поддержке миссии, которую готовят союзники.

Что касается отправки польских военных на Украину, это исключено — по этому вопросу в польском обществе существует консенсус, цитирует министра РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с идеей размещения на Украине европейских военных под видом миротворческого контингента. Он отмечал, что Россия ожидала бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного решения.