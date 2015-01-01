Победительница летних Паралимпийских игр — 2020, чемпионка Европы 2015 года среди девушек до 18 лет и чемпионка Европы 2023 года по паралимпийскому дзюдо Шахана Ибадат кызы Гаджиева пожизненно отстранена от международных соревнований.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, накануне чемпионата мира по парадзюдо среди спортсменов с нарушением зрения Гаджиеву проверила специальная комиссия. Выяснилось, что никаких ограничений по зрению у 24-летней девушки нет.

По результатам медкомиссии Гаджиеву признали зрячей и отстранили не только от участия в указанном турнире, но и от всех прочих международных соревнований для слабовидящих или незрячих спортсменов. Этот запрет носит пожизненный характер.

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана объяснил случившееся реорганизацией категорий, на которые делят спортсменов с нарушениями зрения. В результате изменений многие заболевания глаз в категории J2, к которой была отнесена Гаджиева, были исключены из списка. Из-за этого девушка больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо.

Между тем западные страны не смущаются, когда соревноваться под видом женщин с представительницами слабого пола выходят мужчины. Представитель Алжира Иман Хелиф имеет XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона, что явно характеризует его как мужчину. Однако Хелиф выходит на ринг против женщин при попустительстве Международного олимпийского комитета. Используя очевидное преимущество своего истинного пола, алжирец забрал золото Олимпиады 2024 года в Париже в весовой категории до 66 килограммов.

При этом Россия по-прежнему опирается на подлинные идеалы и принципы спорта. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта остаются важнейшими качествами для атлетов.