Сын назвал виновного в смерти Александра Кузьмина: "Она просто убила его"

В начале мая в Одинцове похоронили брата Владимира Кузьмина Александра. Музыкант в последние годы жизни серьезно болел и страдал от алкогольной зависимости.

Погиб артист в Сочи, куда его отправили друзья, пока жена Наталья была за границей. Александр уехал в январе, а 24 марта его нашли без сознания на автобусной остановке. Медики не смогли спасти музыканта. Прощание с Кузьминым прошло в конце марта, но только через 40 дней его прах захоронили. Брат музыканта Владимир не присутствовал ни на гражданской панихиде, ни на похоронах. О трагедии он не высказывается.

Зато ближайшие родственники Александра — его дети и вдова пришли в студию шоу "Пусть говорят". Сын на всю страну обвинил в смерти Кузьмина Наталью. "Ты просто убила моего отца", — заявил он мачехе.

Дочь артиста присоединилась к нападкам брата. Сюзанна припомнила, что Владимир Кузьмин дал на похороны брата 900 тысяч, якобы Наталья потратила все деньги, пишет "СтарХит".

Вдова же, защищаясь, ответила, что никто из многочисленных детей Александра не помог ей в трудную минуту. "Ты хоть раз с ним виделась за год? Ты хотя бы выбрала ему гроб?" — кричала Наталья на Сюзанну, когда все начали обвинять ее в смерти мужа.