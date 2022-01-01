Евросоюз совместно с Соединенными Штатами может ввести новые санкции против России. Это подтвердил во вторник, 13 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Политик утвердительно на вопрос журналиста телеканала TF1 о готовности Запада ввести новые антироссийские рестрикции в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия, на котором настаивает киевский режим и его европейские спонсоры.

Как уточнил Макрон, новые ограничительные меры могут быть установлены "в ближайшие дни", а затронут они "финансовые сервисы и углеводороды", если Москва не согласится на перемирие. Настойчивое стремление навязать его России президент Франции объяснил тем, что "на карту поставлена наша безопасность".

Европейцам все труднее выдумывать новые способы уязвить Россию. Еще в 2022 году постпред России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что интеграционный блок практически исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима. По этой причине рестрикционная политика "начинает выдыхаться".

Тем не менее, из европейских стран продолжают звучать угрозы ужесточить ограничения в отношении нашего государства. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что "понимать, что может происходить, обязательно нужно". Однако, в то же время, "пугаться нельзя", ведь "кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет".