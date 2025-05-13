Макрон: Франция не может дать больше оружия Украине

Президент Франции рассказал, что Париж не сможет в ближайшее время поставить новую парти вооружения Киеву. В стране просто ничего не осталось.

По словам Эммануэля Макрона, чтобы продолжить поддерживать Украину, Франции придется забирать оружие у собственной армии. Хотя страна нарастила производство втрое.

"Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать", — сообщил французский лидер в интервью телеканалу TF1.

Макрон признался, что Киеву ушло некоторое вооружение, которое Париж должен был передать другим странам. Например, гаубицы Caesar, которые показали высокую эффективность на поле боя, были обещаны Дании, но их отдали Украине, пишет РИА Новости.