Аферисты стали обманывать россиян через фейковую доставку из пункта выдачи заказа.

Мошенники звонят якобы из ПВЗ маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Но для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс.

После общения с "сотрудником ПВЗ" поступает звонок от "товарища майора" с сообщением про взлом Госуслуг. Он убеждает жертву, что ее деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера.