Судебная ошибка: британца оправдали после 38 лет тюрьмы

Крупнейшая судебная ошибка в истории Великобритании. В Королевстве оправдали заключенного, который провел в тюрьме 38 лет.

В 1987-м году местного жителя Питера Салливана признали виновным в жестоком убийстве девушки. Он не признал вину, его адвокаты несколько раз подавали апелляции и настаивали, что полиция арестовала не того человека. Однако ни один из аргументов не повлиял на расследование.

Спустя почти четыре десятилетия обнаружились новые доказательства, невиновность Салливана подтверждена ДНК-экспертизой - его образцы не совпали с найденными на месте преступления. Мужчине сейчас 68 лет, суд полностью снял с него все обвинения.