МВД объяснило, кому нужна новая регистрация при переезде

Россияне могут не регистрироваться по новому адресу при переезде в населенный пункт, расположенный в том же регионе, где они зарегистрированы.

Новая регистрация нужна только в том случае, если гражданин переезжает в другой регион более чем на три месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе миграционного отдела МВД. Заявление можно подать через портал "Госуслуги".

И еще одно уточнение – необязательно прописываться в новой квартире, которую человек купил. Но если он в ней собирается жить, то регистрация обязательна.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянам за доносы на мигрантов-нелегалов, которые живут в стране без необходимой регистрации по месту пребывания, патента на трудовую деятельность и действующей визы.