Россиянина арестовали за призыв к теракту в День Победы

В Кузбассе задержали мужчину, призывавшего к терроризму на праздновании Дня Победы.

Сотрудники ФСБ установили, что 3 мая житель города Киселевска опубликовал в своих социальных сетях комментарий с призывами к терроризму во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 мая.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

Ранее выяснилось, что украинские диверсанты, действовавшие в Курахово, планировали теракт на 9 мая. Силовики изъяли 22 единицы оружия.