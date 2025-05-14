Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, воевавший на стороне ВСУ, избивал людей на улицах Эдинбурга ради удовольствия.

Как стало известно британским СМИ, Гуд еще до отправки в зону конфликта открыто признавался в любви к насилию. В своих социальных сетях он делился воспоминаниями о драках, поджогах и прочих правонарушениях.

"Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю", - передает его слова РИА Новости.

Наиболее ожесточенные бои Гуд назвал "лучшими моментам в своей жизни". В конце марта Верховный суд ДНР заочно приговорил Гуда к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.