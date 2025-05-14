Британский наемник ВСУ калечил людей от скуки

Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, воевавший на стороне ВСУ, избивал людей на улицах Эдинбурга ради удовольствия.

Как стало известно британским СМИ, Гуд еще до отправки в зону конфликта открыто признавался в любви к насилию. В своих социальных сетях он делился воспоминаниями о драках, поджогах и прочих правонарушениях.

"Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю", - передает его слова РИА Новости.

Наиболее ожесточенные бои Гуд назвал "лучшими моментам в своей жизни". В конце марта Верховный суд ДНР заочно приговорил Гуда к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.