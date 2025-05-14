Вдова Юры Шатунова оказалась в центре скандала

Валентина Кузнецова, которая является матерью основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова, подала иск в суд на вдову певца Юрия Шатунова Светлану. Иск связан с оспариванием завещания покойного артиста, однако конкретные претензии истца не раскрываются, передает "РИА Новости".

Ранее семья покойного Юрия Шатунова выиграла суд у бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. В результате исключительные права на 23 трека Юрия Шатунова, среди которых такие хиты как "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь", принадлежат его семье.

Разин и Шатунов прекратили общение после того как певец решил начать сольную карьеру и ушел из группы. Продюсер обвинил бывшего напарника в том, что он "украл" хиты "Ласкового мая". В ответ Шатунов рассказал, что Разин пел под фонограмму.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, а Сергей Кузнецов скончался 7 ноября того же года на 59-м году жизни.