На востоке от Красноармейска наши мотострелки и десантники взяли в окружение крупную группировку неонацистов. В ходе наступления у села Малиновка уничтожены сотни киевских радикалов. Южнее идут тяжёлые бои за стратегический населённый пункт Богатырь. А в Харьковской и Сумской областях российские артиллеристы, авиация и ракетчики нанесли сокрушительные удары по военным объектам, где находились иностранные наёмники.

Над окраинами Изюма поднимается густой дым. Это горят склады с боеприпасами. В Купянске взорван пункт дислокации ВСУ. Его буквально сложил удар "Искандера". Серия мощный взрывов прогремела и в Харькове. Уничтожен цех, где националисты ремонтировали поврежденные самоходные установки.

На северном фронте российская авиация и артиллерия наносят точечные и массированные удары по ближайшим тылам бандеровцев. В первую очередь, идет ликвидация тех укрепрайонов, в которые после разгрома в Курском приграничье бежали националисты.

Главная задача - не дать противнику сформировать новый плацдарм. Разведка выяснила, что ВСУ перебрасывают в Харьковскую и Сумскую области новые группы диверсантов, наемников и боевиков иностранных ЧВК. Вот по этим целям, а также их базам снабжения сейчас и бьют наши батареи.

Результат - на этих кадрах. Только за минувшие сутки бойцы группировок "Север" и "Запад" сожгли 44 единицы техники. Вот американская самоходка М-109 кверху гусеницами. Прямое попадание точно в отсек с боекомплектом. Взрыв был такой силы, что машину подбросило и опрокинуло на башню.

А это кадры из Донецкой республики. В лесах вокруг освобожденной Малиновки – сотни убитых бандеровцев. Не меньше и в окрестностях села Богатырь. Сегодня под контролем наших штурмовиков уже больше 80 процентов его территории.

На юге ДНР российские войска вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью. До нее уже меньше километра. А в эти минуты идет штурм Новосергеевки. Эта деревня - последний опорный пункт на рубеже. Дальше почти до самого Днепропетровска очень рыхлая линия обороны ВСУ. И остановить наши группировки она даже чисто технически будет просто не в состоянии.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"