В Триполи вспыхнули новые ожесточенные столкновения

Новые ожесточенные столкновения вспыхнули этой ночью в ливийской столице. Несмотря на заявления местных властей о стабилизации обстановки, на улицах Триполи шли интенсивные перестрелки.

Разграблена резиденция премьер-министра, в одной из тюрем сбежали заключенные. Ситуация обострилась после убийства высокопоставленного военного. Он негласно считался самым влиятельным человеком в городе.

Преступные группировки вступили в вооруженное противостояние. Со времен расправы над Муаммаром Каддафи в Ливии царит двоевластие и действует множество незаконных формирований. Формально они подчиняются одному из двух правительств. Первое контролирует Триполи, второе - восточную часть страны. Из Бенгази в столицу сейчас направляется военная техника.