В Забайкалье для тушения пожаров направили самолет-амфибию Бе-200

МЧС России усиливает авиагруппировку спасателей в Забайкалье из-за сложной обстановки с лесными пожарами. В регион, где горят более полумиллиона гектаров тайги, из Хабаровского края направили самолет-амфибию Бе-200.

В соседней Амурской области минувшей ночью тушили пламя, которое вплотную подошло к городу Циолковский и космодрому Восточный. В борьбе с огнем были задействованы 80 человек и два десятка единиц спецтехники. Возгорание удалось полностью ликвидировать к утру.

В непростой ситуации оказались водители - стихия лишила возможности безопасно передвигаться по дорогам. Так, в Зейском округе сгорел деревянный мост, в результате без транспортного сообщения остался один из поселков. Там сейчас срочно возводят временную переправу.

Напряженная работа по ликвидации возгораний идет в Якутии. Задействуют все средства, от авиации до противопожарных ранцев. Таким образом уже удалось потушить более 200 очагов.