На юге России аграрии подсчитывают потери от майских заморозков

Аграрии по всей стране подсчитывают потери от майских заморозков. В Краснодарском крае плодовые культуры пострадали несильно. А вот в Крыму прогноз не такой оптимистичный. В этом году персиков, черешни и сливы соберут на 20 процентов меньше, чем планировали. Посевы некоторых зерновых - в критическом состоянии. И причина не только в холодной погоде.

У небольшого фермерского хозяйства в поселке Почтовое – большие потери. Аграрии остались без урожая черешни, сливы и персика. Плоды не завязались.

"Завязи были, цветочки были, но ничего не получилось. У нас был неожиданный апрельский снег, поэтому выпало где-то около по щиколотку снега, и все деревья стояли в мокром снегу, который не таял около 4 суток. Поэтому, соответственно, весь урожай пропал", - рассказала Юлия Шилко, глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Да и сейчас совсем не майская погода – старожилы говорят, таких аномалий не было полвека. После мартовского потепления и температурных рекордов на Крым обрушились две волны продолжительных заморозков. В середине апреля выпал снег, в конце месяца воздух охлаждался до -6. Защитить урожай шансов не было.

От заморозков обычно пытаются защититься с помощью окуривания, но в Крыму чрезвычайная пожарная опасность, разводить костры запрещено, да и сложно было бы угадать с направлением ветра так, чтобы дым окутал деревья, а не ушёл в сторону. Ещё один метод - дождевание, но в масштабах огромного промышленного сада это экономически нецелесообразно, не говоря уже про то, что в засушливом Крыму каждая капля на счету, к тому же, все эти методы работают только в случае кратковременных заморозков, когда температура падает не ниже -2.

Похожая ситуация по всему югу России. В Краснодарском крае Минсельхоз назвал влияние заморозков незначительным, но окончательную оценку дадут только в июне. На Ставрополье говорят о потери половины плодов. В Крыму ждут снижение урожая орехоплодных и косточковых до 15%.

"Да, ситуация негативная. Мы согласны с тем, что она в любом случае окажет влияние на величину урожая. Но на сегодняшний день мы проводим оценку. Мы считаем, что не хотели бы делать каких-то преждевременных опрометчивых выводов", - отметил Николай Тютюник, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым.

Заморозки усугубила маловодная зима. Ячмень, лен, овёс, кориандр, пшеница в некоторых районах Крыма усыхают – заявили в НИИ сельского хозяйства Крыма. Помочь могут обильные осадки, в таком случае потери урожая будут незначительными. Эфироносы тоже не устояли. Замедлился рост лаванды, шалфея, розы и чабреца.

"С южной стороны уже цветёт, но с северной стороны цветения ещё пока не наблюдаем. Это предположение наше связано с заморозками, с низкими температурами. С этой стороны, где меньше солнышко прогревало, вдобавок ещё дул северный холодный ветер, за счёт чего проявление цветение чабреца неравномерно", - отметил Илья Максимов, замдиректора агрофирмы.

Рекордных урожаев в этом году уже не ждут, но и голову пеплом не посыпают. В Крыму, например, за 10 лет благодаря субсидиям вдвое увеличили количество садов. Эти объемы сейчас позволят нивелировать климатические потери.