"Инженеры Победы": На Поклонной горе прошло торжественное мероприятие

В память о тех, кто приближал Великую Победу. На Поклонной горе участники Международного фестиваля молодёжного научно-технического творчества "От Винта!" в сопровождении роты почётного караула возложили к Вечному огню цветы, венки и памятный знак исторического проекта "Инженеры Победы".

Потомки советских изобретателей, конструкторов отдали дань уважения своим прадедам, которые в годы Великой Отечественной трудились на благо фронта. Народные песни исполнил военный оркестр. В завершение участники мероприятия выпустили в небо белых голубей.