В Москве встретили победителей Менделеевской олимпиады по химии

В Москве сегодня встретили школьников - победителей международной Менделеевской олимпиады по химии, которая проходила в Бразилии. Все 10 участников российской команды привезли домой золотые медали. Соревнования были непростыми, в этом году за награды боролись претенденты из 40 стран. В столичном аэропорту ребятам организовали тёплый приём.

Победителей в Домодедово встречают одноклассники и преподаватели - с цветами, плакатами и флагами. А герои сразу же демонстрируют медали – все, как на подбор, золотые! Впервые на Международной Менделеевской олимпиаде по химии награды высшей пробы получила вся российская сборная. К призовым местам упорно шли, но такого результата сами не ожидали.

Победители - десять школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Магнитогорска и Краснодара. В этом году олимпиада проходила в бразильском городе Белу-Оризонти. Соперниками наших ребят были представители Китая, Узбекистана, Казахстана, Вьетнама – знатоки химии из 40 стран.

Понимали друг друга порой исключительно на языке химии – особенно во время экспериментов. Практический этап был самым сложным и ответственным.

Больше всего баллов набрал Владимир Елистратов из московской школы Центра Педагогического мастерства. Помимо золотой медали, он получил премию имени академика Валерия Лунина.

"Для меня это знак того, что я много работал в этом году и подтвердил это хорошим результатом на олимпиаде. Подготовка шла весь год, довольно напряженно. Мы очень рады все, действительно крутой результат показала сборная в этом году", - отметил Владимир.

Менделеевская олимпиада - это современная версия Всесоюзной химической олимпиады, которая впервые состоялась в СССР в 1967 году. Сегодня это международный проект химического факультета МГУ - в этом году в Бразилии университет заключил новые соглашения по сотрудничеству с бразильскими вузами. Следующая олимпиада пройдёт в Москве. А у ребят впереди - новые международные состязания и, конечно, новые победы.