В МИД высмеяли анонимные публикации о переговорах России и Украины

Россия обязательно сделает официальное объявление на счет переговоров с Украиной в Турции.

Не стоит ориентироваться на сообщения каких-то "анонимных источников", заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.

"Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то", - сообщила она в эфире радио Sputnik.

Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры по украинскому урегулированию в Стамбуле 15 мая. В Кремле отметили, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного мира.