Ведущая Татьяна Миткова вышла в свет и сразила своим видом

Накануне, 13 мая, в Москве состоялось торжественная церемония прощания с режиссером российского и советского телевидения, экс-главным режиссером программы "Время", старейшим работником Первого канала Калерией Кисловой. Мероприятие прошло на Троекуровском кладбище. Посетили прощание многие звезды отечественного телевидения, в том числе и ведущая Татьяна Миткова.

Она появилась на траурном мероприятии в черной кожаной куртке и кепке. Легендарная ведущая сказала несколько слов в память о Калерии Кисловой, и ее фото немедленно распространились в Сети. Многочисленные интернет-пользователи оказались сражены наповал ее видом. Комментаторы в один голос заявили, что Татьяна Миткова выглядит совершенно фантастически для своих лет. Отметим, что в сентябре телеведущая отметит круглую дату - ей исполнится 70 лет.

Татьяна Миткова около 30 лет работает в новостях. За ее плечами тысячи прямых эфиров. И как признавалась сама Миткова, главная ее заповедь - это работать быстро, точно и честно. Среди телевизионных наград - премия ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий информационной программы". Кроме того, Татьяна Миткова удостоена орденом за заслуги перед отечеством, а также премией за достижения женщин России.